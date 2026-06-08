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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger beschädigt, beleidigt und bedroht, führt Softairwaffe mit sich

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 6. Juni 2026 informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn um 02:55 Uhr das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale) über eine männliche Person, welche bereits die Gegensprechanlage beschädigte und im Weiteren gegen die Tür seiner Arbeitsstelle schlug. Verständigte Beamte begaben sich unverzüglich zum Ereignisort, sprachen den Tatverdächtigen an und forderten die Herausgabe eines Ausweisdokumentes. Der 18-Jährige kam den Weisungen nicht nach. Es erfolgte seine Mitnahme zum Zwecke der Personalienfeststellung in die nahegelegene Dienststelle der Einsatzkräfte. Auf dem Weg dorthin musste er geführt werden. In seiner mitgeführten Tasche fanden die Be-amten eine Krankenkarte und die Identität des Deutschen konnte zweifelsfrei bestätigt werden. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die handelnden Beamten wiederholt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Heranwachsende erhielt neben seiner Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung eine Weitere wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er führte eine Softairwaffe sowie ein leeres Magazin mit sich. Die Anscheinswaffe stellten die Beamten entsprechen sicher.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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