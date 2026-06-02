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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erneuter Schwerpunkteinsatz - Bundespolizei verstärkt Präsenz in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale), Magdeburg, Dessau-Roßlau (ots)

Im Rahmen des bundesweit durchgeführten Schwerpunkteinsatzes vom 29. bis 31. Mai 2026 beteiligte sich die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Samstag, den 30. Mai 2026, mit verstärkten Einsatzkräften erneut an den Maßnahmen. Schwerpunkt der Kontrollen bildeten der Hauptbahnhof Halle (Saale) und vorwiegend die Bahnstrecken Halle (Saale) - Magdeburg, Halle (Saale) - Merseburg sowie Dessau - Bitterfeld, Bitterfeld - Lutherstadt Wittenberg und Lutherstadt Wittenberg - Dessau. Ziel der Aktion war es, Straftaten zu verhindern, Ermittlungsverfahren bei der Feststellung strafrechtlich relevanter Sachverhalte unverzüglich einzuleiten und insbesondere das Sicherheitsgefühl der Reisenden und der Beschäftigten im Bahnbereich nachhaltig zu stärken. Es wurden insgesamt 512 Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Dabei konnten 21 Fahndungserfolge erzielt werden. Die Beamten leiteten jeweils zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz ein. Zudem wurden zwei Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und Missachtung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung gefertigt.

Mit dem Schwerpunkteinsatz unterstreicht die Bundespolizei ihr konsequentes Vorgehen gegen Gewalt und Kriminalität im Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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