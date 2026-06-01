Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ausreißer auf vier Beinen sorgt für Bahnstörungen

Stendal (ots)

Für einen ungewöhnlichen Einsatz wurden Beamte der Bundespolizei am Sonntag, den 31. Mai 2026, zur Mittagszeit alarmiert. Der Bundespolizei wurde eine Ziege gemeldet, die sich im Gleisbereich der Bahnstrecke zwischen Stendal Hauptbahnhof und Demker aufhielt. Eine Streife des Bundespolizeireviers Stendal begab sich umgehend zum Ereignisort und stellte das Tier direkt in den Gleisen fest. Da sich die Ziege bei Annäherung der Einsatzkräfte immer wieder entfernte und entlang der Strecke in Richtung Stendal lief, musste der Bahnverkehr zunächst zwischen Stendal und Demker gesperrt werden. Mehrere Versuche, das Tier einzufangen, blieben zunächst erfolglos. Durch Hinweise von Anwohnern konnte jedoch der Halter ermittelt werden. Als das Tier kurz vor dem Hauptbahnhof Stendal mehrere Gleise überquerte, wurde aus Sicherheitsgründen der gesamte Bahnverkehr im Bahnhofsbereich vorübergehend eingestellt. Unterstützung erhielten die Bundesbeamten durch eine Streife der Polizeiinspektion Stendal. Um 12:45 Uhr verließ die Ziege den Gleisbereich. Dank eines weiteren Bürgerhinweises konnte das Tier kurze Zeit später im Stadtgebiet von Stendal festgestellt werden. In der Weberstraße gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Ziege einzukreisen und einzufangen. Anschließend wurde sie mit einem Dienstfahrzeug wohlbehalten zu ihrem Besitzer zurückgebracht. Durch den Vorfall kam es bei zwölf Zügen zu Verspätungen von insgesamt 289 Minuten. Zudem mussten zwei Zugverbindungen teilweise ausfallen. Die Bundespolizei wies den Tierhalter auf seine Verantwortung zur Sicherung des Geheges hin, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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