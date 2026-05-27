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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Farbschmierereien an Dienstfahrzeugen - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Magdeburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27. Mai 2026 kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Magdeburg zu Sachbeschädigungen an mehreren Dienstfahrzeugen der Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Mehrere Personen besprühten abgestellte Einsatzfahrzeuge mit Farbe. Beim Eintreffen der alarmierten Streifen flüchteten mehrere Tatverdächtige in Richtung Bahnhofstraße. Zwei männliche Personen im Alter von 17 und 20 Jahren konnten durch die Beamten im Bereich Bahnhofstraße/Franckestraße gestellt und anschließend zur Dienststelle gebracht werden. In unmittelbarer Nähe zum Feststellort der Tatverdächtigen fanden die Beamten unter anderem eine blaue Farbsprühdose sowie Sturmhauben auf und stellten diese sicher. Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen wurde zudem ein Hubschrauber der Bundespolizei angefordert, um den Bereich nach möglichen weiteren Beteiligten abzusuchen. Weitere Tatverdächtige konnten jedoch nicht festgestellt werden. Insgesamt wurden sechs Dienstfahrzeuge der Bundespolizei am und in der Nähe des Willy-Brandt-Platzes beschädigt. Die zwei tatverdächtigen Deutschen brachten dabei unter anderem die Schriftzüge "ACAB", "FOTZEN" sowie "BULLENHASS" auf Frontscheiben, Motorhauben und Seitenscheiben an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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