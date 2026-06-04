Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 46-jähriger Dieb muss ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 3. Juni 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:40 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg zum Vorschein. Im Oktober des vergangenen Jahres verurteilte das Amtsgericht Magdeburg den deutschen Staatsangehörigen unter anderem wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1.360 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 80 Tagen Haft. Weder zahlte der 46-Jährige den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft Ende Mai dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Die Beamten nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Der Gesuchte konnte die geforderten 1.360 Euro nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine 40-tägige Haft angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

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