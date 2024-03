Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl - Hauptverhandlung - 1560 Euro Geldstrafe

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwochmorgen, den 27. März 2024 ging bei einem Nutzer des Hauptbahnhofes Halle (Saale) alles sehr schnell und er wusste kaum, wie ihm geschah: Zunächst kontrollierte den 38-Jährigen eine Streife der Bundespolizei gegen 08:20 Uhr. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass das Amtsgericht Halle (Saale) seit dem 12. März dieses Jahres aufgrund von Diebstählen in vier Fällen per Untersuchungshaftbefehl nach dem Deutschen suchte. Da der Angeklagte unbekannten Aufenthalts war, erließ das Amtsgericht den Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihm diesen und nahmen ihn fest. Nach Rücksprache mit der zuständigen Richterin beruf diese die Hauptverhandlung gleich für 11:00 Uhr ein. Dort wurde der Mann zu einer Geldstrafe von 1560 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt. Nach der Urteilsverkündung wurde er auf freien Fuß gesetzt und hat nun zu-nächst die Möglichkeit, die Geldstrafe zu begleichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell