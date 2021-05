Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei ertappt drei Graffitisprayer auf frischer Tat

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 11. Mai 2021 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 14:55 Uhr telefonisch durch die Notfallleitstelle der Bahn darüber informiert, dass an einer Bahnunterführung in Magdeburg-Buckau ein Graffiti angebracht wird. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg verlegten sofort mit Blaulicht und Martinshorn zum Ereignisort und konnten dort drei Personen feststellen, die eine Wand des besagten Bauwerkes besprühten. Gemeinsam mit einer zweiten hinzugezogenen Streife konnten die drei Männer im Alter von 20, 26 und 29 Jahren auf frischer Tat gestellt werden. Insgesamt hatten die Deutschen eine Fläche von insgesamt circa 25 Quadratmetern besprüht. Die Überprüfung der Personen im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass einer der Männer bereits als Betäubungsmittelkonsument polizeilich in Erscheinung getreten war. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen vor Ort, einschließlich des in der Nähe geparkten Fahrzeugs, wurden neben den üblichen Sprayerutensilien bei zwei der drei Tatverdächtigen auch verbotene Substanzen durch die Bundespolizisten fest- und sichergestellt. Hierbei handelte es sich insgesamt um circa 7 Gramm vermutlich Cannabis und circa 0,6 Gramm vermutlich CBD-Blüten. Die drei "Künstler" wurden vorläufig festgenommen und für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg verbracht. Die Männer werden sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Die 26- und 30-jährigen Drogenbesitzer erhalten jeweils zusätzlich eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

