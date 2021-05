Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt bei vermutlichen Drogenhändlern Heroin, Kokain, Crystal und Speed fest

Am Samstag, den 8. Mai 2021 gelang der Bundespolizei ein Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität in Magdeburg: Eine Streife kontrollierte um 08:05 Uhr auf dem Bahnhof Magdeburg Neustadt drei Männer, welche gemeinsam mit einem Zug ankamen. Bei dem sich anschließenden Abgleich der Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass zwei der Personen bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten waren. Daraufhin durchsuchten die Bundespolizisten die drei Personen und wurden gleich mehrfach fündig: Bei einem 18-jährigen Deutschen stellten sie circa 1,6 Gramm vermutlich Heroin, 27 Gramm vermutlich Kokain, circa 3,4 Gramm vermutlich Crystal, eine Feinwaage sowie mehrere ungebrauchte Cliptütchen fest. Bei einem seiner Begleiter, einem 26-jährigen Deutschen, fanden die Bundespolizisten circa 0,5 Gramm vermutlich Crystal und circa 96 Gramm vermutlich Speed. Der Dritte im Bunde, ein 30-jährger polnischer Staatsbürger, führte circa 1 Gramm vermutlich Crystal sowie 400 Euro Bargeld in der für Drogenhändler szenetypischen Stückelung bei sich. Die Bundespolizisten nahmen die drei Tatverdächtigen wegen des Verdachtes des Betäubungsmittelhandels vorläufig fest. Sämtliche Drogen, die Feinwaage und das Geld wurden sichergestellt. Zuständigkeitshalber wurde der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Magdeburg informiert und die Landespolizei übernahm den Sachverhalt. Die drei Männer erwarten alle Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

