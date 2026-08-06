PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Erste Hilfe für eine ins Gleis gestürzte Frau

BPOLI EF: Erste Hilfe für eine ins Gleis gestürzte Frau
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zu einem Rettungseinsatz kam es am gestrigen Vormittag im Erfurter Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei wurde darüber informiert, dass eine Frau im Gleis liegt. Der betroffene Fahrweg wurde unmittelbar gesperrt. Die Deutsche stürzte laut Zeugen vor einem bereits stehenden Zug rückwärts in das Gleisbett - ohne Fremdeinwirkung. Spätere Sichtungen der Videoaufnahmen bestätigten diese Angaben.

Bundespolizisten und eine vor Ort befindliche Ärztin leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die 56-Jährige wurde vorsichtig aus dem Gefahrenbereich herausgehoben und in ein Klinikum gebracht.

Durch die Rettungsmaßnahmen kam es bei einem Zug zu einer halbstündigen Verspätung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren