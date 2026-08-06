Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Erste Hilfe für eine ins Gleis gestürzte Frau

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zu einem Rettungseinsatz kam es am gestrigen Vormittag im Erfurter Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei wurde darüber informiert, dass eine Frau im Gleis liegt. Der betroffene Fahrweg wurde unmittelbar gesperrt. Die Deutsche stürzte laut Zeugen vor einem bereits stehenden Zug rückwärts in das Gleisbett - ohne Fremdeinwirkung. Spätere Sichtungen der Videoaufnahmen bestätigten diese Angaben.

Bundespolizisten und eine vor Ort befindliche Ärztin leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die 56-Jährige wurde vorsichtig aus dem Gefahrenbereich herausgehoben und in ein Klinikum gebracht.

Durch die Rettungsmaßnahmen kam es bei einem Zug zu einer halbstündigen Verspätung.

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