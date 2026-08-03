Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zwei gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr innerhalb weniger Stunden - die Bundespolizei ermittelt

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Gerstungen, Hopfgarten (ots)

Mit dem Schrecken davon gekommen sind Reisende in einem ICE, der am Samstagabend Gerstungen mit einer Geschwindigkeit von circa 50 Km/h durchfahren hat. Es gab zweimal einen Knall und Scheiben von zwei Waggons waren in der Folge beschädigt. Der Zugführer hatte zwei mutmaßlich Jugendliche nahe den Gleisen gesehen, die als mögliche Verursacher in Frage kommen. Beim Halt in Eisenach wurden die Scheiben provisorisch mit Folie beklebt. Die betroffenen Wagen mussten durch die Reisenden verlassen werden.

Der Sonntag war erst eine halbe Stunde alt, schon ging ein Notruf bei der Bundespolizei ein. Die Bahn hat darüber informiert, dass ein Regionalzug im Bereich der Ortslage Hopfgarten mit einem Gegenstand kollidiert sei. Im Gleis wurde ein Fahrrad aufgefunden. Von den 50 Zugreisenden wurde infolge des Unfalls und der Bremsung niemand verletzt.

In beiden Fällen haben Streifen der Bundespolizei an den Tatorten und -objekten Spuren gesichert. Die Schäden an den beiden Wagen des ICE und dem Regionalzug sind nicht noch bezifferbar.

Die Bundespolizei ermittelt jeweils wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen bisher unbekannte Täterschaft.

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