Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Jugendliche durch Pfefferspray verletzt

Hanau (ots)

(lei) Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag am Vorplatz des Hanauer Hauptbahnhofs zwei Jugendliche mit einer Pfefferpistole angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren kurz vor 1 Uhr am Bahnhofsvorplatz auf, als sie von zwei unbekannten Männern mit einer Pfefferpistole beschossen wurden. Durch den Angriff erlitt der 16-Jährige eine Augenreizung, während der 17-Jährige am Kopf eine Verletzung davontrug. Die beiden Täter flüchteten anschließend zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Hanau bittet Personen, die den Vorfall in der Nacht zum Sonntag am Vorplatz des Hauptbahnhofs beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

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