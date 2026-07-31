Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reisebeginn geriet ins Stocken - Bundespolizei gibt wichtigen Tipp

Bild-Infos

Download

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Ein frühzeitiger Blick in die Reisedokumente kann unnötige Aufregung beim Check-in- oder am Grenzkontrollschalter vermeiden.

Der Urlaub ist bis ins letzte Detail geplant, die Koffer sind gepackt und die Vorfreude kennt kaum Grenzen - so dürften es derzeit viele Thüringerinnen und Thüringern erleben. Doch hin und wieder kommt es vor, dass bei den Reisevorbereitungen ein kleines Detail ins Hintertreffen gerät - der Blick in die eigenen Dokumente.

Gestern wurden ein 47-Jähriger und eine 23-Jährige bei der Bundespolizei am Flughafen Erfurt-Weimar vorstellig und schilderten, dass sie für ihre jeweilige Reise nach Mallorca keine gültigen Dokumente mehr hätten. Beide hatten Glück. Nach einigen Überprüfung konnten die Bundespolizisten den Deutschen für den beabsichtigen Flug ausnahmsweise ein temporär gültiges und kostenpflichtiges Reisedokument ausstellen.

Auch wenn für den Kurztrip nach Palma keine Grenzkontrolle anstand, werden auf Reisen gültige Papiere benötigt. Airlines dürfen Passagiere nur befördern, wenn diese für die Einreise im Zielland vorschriftsmäßig ausgewiesen sind. Auch Leihwagenfirmen und Hotels fordern von ihren Kunden und Gästen zumeist ein gültiges Personal- und Reisedokument. Um solche Anlaufschwierigkeiten beim Abflug möglichst zu vermeiden, sollte man einige Wochen vor dem Start in die Urlaube einen prüfenden Blick auf das Gültigkeitsdatum der eigenen Identitätspapiere werfen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell