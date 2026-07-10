Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hinweis der Bundespolizei zu Reise- und Personaldokumenten

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Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde eine Frau an der Einreisekontrolle am Flughafen Erfurt-Weimar vorstellig. Sie kam mit einem Flieger aus Antalya und legte bei den Bundespolizisten ein Dokument vor, das als verloren gemeldet war. Die Russin gab an, dieses wiedergefunden zu haben.

Die Streife der Bundespolizei musste die Identität der 22-Jährigen zweifelsfrei feststellen sowie das Dokument und die dazugehörige Ausschreibung eingehend prüfen, um den Sachverhalt aufzuklären und der Frau die Einreise gestatten zu können.

Gerade jetzt, wo viele von uns die Sommerurlaube oder Ferien verreisen, gilt: Genauso wichtig wie eine Verlustanzeige ist auch das Melden des Wiederauffindens von Dokumenten. Das erspart einem unnötige Warte- und Bearbeitungszeiten, insbesondere bei internationalen Reisen, während derer man Grenzkontrollstellen passieren muss.

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