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BPOLI EF: Öffentlichkeitsfahndung, Bundespolizei bittet um Mithilfe bei der Täteridentifizierung nach einem Raub zum Nachteil eines Fußballfans

BPOLI EF: Öffentlichkeitsfahndung, Bundespolizei bittet um Mithilfe bei der Täteridentifizierung nach einem Raub zum Nachteil eines Fußballfans
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Erfurt, Sangerhausen, Magdeburg (ots)

Im Zusammenhang mit einer Auswärtsfahrt wurde die Begehung eines Raubes durch zwei mutmaßliche Fans des Fußballvereins FC Rot-Weiß Erfurt polizeilich bekannt.

Am 02.03.2025 entwendeten zwei Männer dem bisher unbekannten Geschädigten einen Fanschal des SV Darmstadt 98. Die beiden Tatverdächtigen traten in einer Regionalbahn, die kurz nach 8:00 Uhr von Sangerhausen nach Magdeburg verkehrte, aus der reisenden Erfurter Fangruppierung heraus und forderten das Opfer zur Herausgabe des Schals auf. Der junge Mann versuchte sich der Situation zu entziehen. Die beiden Erfurter Anhänger hielten ihn fest und hinderten ihn daran. Im weiteren Verlauf wurde er gewaltsam gegen die Zugtür gedrückt und der Schal entwendet.

Einer der beiden Tatverdächtigen konnte bereits identifiziert werden.

Die Bundespolizei hat in diesem Fall Ermittlungen wegen eines Raubes aufgenommen. Zum Zwecke der Bekanntmachung des bisher unbekannten Mittäters und des Geschädigten wurde die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Personenbeschreibungen

Täter: Der 170 bis 180 cm große, kräftige Mann ist schätzungsweise zwischen 25 und 35 Jahren alt. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Jeanshose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Seine dunkle Kurzhaarfrisur war durch Geheimratsecken gekennzeichnet.

Geschädigter: Der dünne, in etwa 160 bis 170 cm große Mann wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er hatte während der Tat kurzes, dunkelblondes Haar. Während er beraubt worden ist, trug er eine schwarze Jacke, eine blaue Jens und weiße Turnschuhe. Neben einer grauen Umhängetasche führte er einen schwarzen Turnbeutel mit sich.

Aufruf:

Wer hat den Raub am 02.03.2025 kurz nach 8:00 Uhr in der betreffenden Regionalbahn zwischen Sangerhausen und Magdeburg gesehen? Wer hat den unbekannten Mann bei der Tatausführung beobachtet? Wer kennt den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen und des Geschädigten? Wer kann Angaben zu deren Personalien machen?

Zur Identifizierung der Personen bittet die Bundespolizeiinspektion Erfurt um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zum Vorgang 208371 / 2025 nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt rund um die Uhr unter der Rufnummer 0361/659830 und auch per E-Mail (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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