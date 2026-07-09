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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Täter nach Sachbeschädigung am Bahnhof Stadtroda gefasst

BPOLI EF: Täter nach Sachbeschädigung am Bahnhof Stadtroda gefasst
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Stadtroda, Stadtroda Bahnhof (ots)

Zeugen wählten kurz vor Mitternacht die 110, weil ein Mann am Bahnhof Stadtroda mit einem Schotterstein auf den Fahrausweisautomaten eingeschlagen hat.

Es wurde berichtet, dass er das Display des Gerätes beschädigt hat. Zudem soll der Mann auch auf zwei Scheiben von Fahrplanvitrinen eingeschlagen haben. Landes- und Bundespolizei konnten den beschriebenen Tatverdächtigen gemeinsam noch vor Ort stellen. Bei dem 27-jährigen Deutschen fielen sowohl der Atemalkohol- als auch ein Drogenschnelltest positiv aus.

Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Fest steht jedoch, dass die Bundespolizei gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet hat.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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