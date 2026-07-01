Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Thüringen startet in die Ferien - Tipps der Bundespolizei sollen das Reisen erleichtern

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Erfurt, Nordhausen, Meiningen, Saalfeld, Gera (ots)

Am Freitag erhalten die Schülerinnen und Schüler in Thüringen ihre Zeugnisse. Sommer, Sonne, endlich Ferien. Bei vielen Familien schließen sich daher unmittelbar die Sommerreisen an. Für einen entspannten Start bittet die Bundespolizei um Beachtung folgender Hinweise:

Informieren Sie sich vorab über die derzeitige Situation an den jeweiligen Flughäfen. Nutzen Sie hierzu die Webseiten der Flughafenbetreiber und auch die Social-Media-Kanäle der Bundespolizei. Prüfen Sie vor Ihrem Reiseantritt bitte unbedingt, ob Ihre Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) oder andere zur Einreise in das Ziel- oder Transitland und für die Rückkehr nach Deutschland erforderliche Dokumente noch gültig sind.

Kommen Sie rechtzeitig zum entsprechenden Flughafen! Für den Flughafen Erfurt-Weimar sollten Sie beachten, dass die Luftsicherheitskontrollstelle in etwa 2.5 Stunden vor Abflug öffnet. Begeben Sie sich direkt nach dem Check-in dorthin. Bereiten Sie sich bestmöglich auf die Kontrollen vor und beachten Sie bitte die Durchsagen des Flughafenbetreibers.

Für die Luftsicherheitskontrolle gilt:

Weniger ist mehr - Nehmen Sie bestenfalls nur ein Handgepäck mit in das Flugzeug. Geben Sie weiteres Gepäck auf. Die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck ist weiterhin auf Behältnisse mit jeweils max. 100ml in einem transparenten, wiederverschließbaren Beutel mit einem Volumen von max. 1 Liter beschränkt. Ausnahmen bilden nachweispflichtige Medikamente oder Babynahrung. Nehmen Sie Flüssigkeiten und größere elektronische Geräte wie Laptops und Tablets schon vor der Kontrolle aus dem Handgepäck und legen Sie ggf. vorhandene Jacken oder Kopfbedeckungen ab. Verstauen Sie alle vorgenannten Gegenstände in die bereitgestellten Wannen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren Reiseanbietern, Airlines oder auf der Homepage der Bundespolizei unter: https://www.bundespolizei.de > Sicher auf Reisen > Mit dem Flugzeug.

Bei der Grenzkontrolle gilt:

Für eine schnelle und reibungslose Grenzkontrolle, sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise, ist es darüber hinaus sehr wichtig, dass

- Sie Ihre Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) und alle anderen ggf. erforderlich Unterlagen griffbereit haben, - keine weiteren Dokumente oder andere Sachen im Reisepass liegen und keine Schutzhüllen verwendet werden.

Sofern Sie Staatsangehörige(r) der Europäischen Union und mindestens 12 Jahre alt sind, nutzen Sie an den Flughäfen Berlin Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, München und Stuttgart das teilautomatisierte System EasyPASS für die Grenzkontrolle. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.easypass.de.

Bei Bahnreisen gilt:

Erreichen Sie Ihren Abfahrtsbahnhof rechtzeitig. Informieren Sie sich vor Reiseantritt über etwaige Änderungen bei Abfahrtszeiten und -bahnsteigen. Nehmen Sie in vollen Zügen und stark frequentierten Bahnhofsbereichen Rücksicht aufeinander. Vorsicht an der Bahnsteigkante! Überqueren Sie die weiße Linie erst, wenn der Zug vollständig angehalten hat.

Hochsaison für Taschendiebe

Nicht nur für Reisende und Urlauber ist der Sommer zumeist die schönste Zeit des Jahres. Auch Taschendiebe sind längst aus dem Winterschlaf erwacht und wittern in der Ferienzeit in gut besuchten Flughäfen und Bahnhöfen lukrative Beute.

- Achten Sie daher auf Ihr Gepäck und Ihre Wertsachen. - Melden Sie verdächtige Aktivitäten, unbeaufsichtigte Gepäckstücke oder Notfälle umgehend dem Bahn- und Sicherheitspersonal oder der (Bundes-)Polizei.

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wünscht allen Reisenden eine gute und erholsame Sommer- und Reisezeit.

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