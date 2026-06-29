Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Öffentlichkeitsfahndung, Bundespolizei bittet um Mithilfe bei der Täteridentifizierung nach einer Gewalttat zum Nachteil eines Zugbegleiters

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Erfurt, Straußfurt (ots)

Am 17.11.2025 nutzte ein bisher unbekannter Mann um 4:53 Uhr eine Regionalbahn vom Erfurter Hauptbahnhof in Richtung Straußfurt. Während der Fahrt wurde er durch einen Kundenbetreuer aufgefordert, seine beschuhten Füße vom Sitz zu nehmen und eine Fahrkarte vorzuzeigen. Da er nicht im Besitz eines Tickets war und sich weigerte, ein Personaldokument vorzuzeigen, sollte er von der weiteren Beförderung ausgeschlossen werden.

Daraufhin ging der Mann auf den Kundenbetreuer zu und versuchte, ihm eine Kopfnuss zu verpassen. Zudem spuckte er ihn ins Gesicht. Im weiteren Verlauf flüchtete der Täter und hielt zeitgleich einen spitzen Gegenstand in Richtung des Zugbegleiters, der daraufhin die Verfolgung des Fahrgastes abgebrochen hat. Ob es sich bei dem spitzen Gegenstand um ein Stichwerkzeug oder ein Messer handelte, konnte nicht eindeutig beschrieben werden.

Die Bundespolizei hat in diesem Fall Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung, der Körperverletzung, Beleidigung, Leistungserschleichung und wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen. Zum Zwecke der Bekanntmachung des Täters wurde die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Personenbeschreibung

Der erwachsene Mann hat dem Anschein nach ein Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Dem äußeren Erscheinungsbild nach ist davon auszugehen, dass es sich um einen Mann mit Migrationshintergrund handelt. Seine Körpergröße wird auf 180 bis 185 Zentimeter geschätzt. Er trug zum Tatzeitpunkt dunkles, kurzes und lichtes Haar. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke. Bei sich trug er einen grauen Rucksack.

Aufruf

Wer hat den Täter am frühen Morgen des 17.11.2025 im Erfurter Hauptbahnhof oder der betreffenden Regionalbahn gesehen? Wer hat den Mann bei der Tatausführung beobachtet? Wer kennt den Aufenthaltsort der Person oder kann Angaben zu dessen Personalien machen? Zur Identifizierung und Ergreifung der Person bittet die Bundespolizeiinspektion Erfurt um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zum Vorgang 1124879 / 2025 nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt rund um die Uhr unter der Rufnummer 0361/659830 und auch per E-Mail (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) entgegen.

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