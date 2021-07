Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann greift Zugbegleiter und Bundespolizisten an

Zella-Mehlis, Erfurt (ots)

Gestern Abend verweigerte ein Zugbegleiter einer Regionalbahn von Zella-Mehlis nach Erfurt einer Person den Zutritt, weil er keinen erforderlichen Fahrausweis nachweisen konnte. Dies ließ der 34 - jährige Deutsche sich nicht gefallen, schlug nach dem Zugbegleiter und warf seine Bierflasche an den Zug, den er dadurch beschädigte. Durch die gute Personenbeschreibung des Zugbegleiters, konnte die Bundespolizei im Laufe des Abends den Tatverdächtigen im Hauptbahnhof Erfurt feststellen. Zur Überprüfung seiner Personalien wurde er mit zur Dienststelle genommen. Kaum im Revier angekommen, fing er an, sich aggressiv gegen die Beamten zu stellen und diese verbal zu Beleidigen. Unter Androhung und der Durchsetzung von einfachen körperlichem Zwang konnten weitere Folgemaßnahmen durchgeführt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stellten die Beamten einen durch Verlust gemeldeten, vorläufig ausgestellten, Personalausweis einer anderen Person fest. Auf den Beschuldigten warten nun eine ganze Reihe von Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Unterschlagung und Sachbeschädigung, sowie dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir

