Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zugbegleiter waren vermehrt Übergriffen ausgesetzt

Erfurt, Gotha, Heiligenstadt (ots)

Am Bahnhof Heiligenstadt wurde am 12.04.2021 ein Zugbegleiter von einem 32-jährigen Deutschen mit dessen Fahrrad beworfen. Dem Mann wurde zuvor der Zutritt zum Zug verweigert, da er keinen gültigen Fahrausweis dabeihatte. Das Bahnpersonal erlitt Verletzungen an Hand und Knie.

Am selben Tag informierte eine Zugbegleiterin die Bundespolizei über strafbares Verhalten eines männlichen, alkoholisierten Reisenden auf der Strecke von Gotha nach Erfurt. Dieser beleidigte sie mit ehrverletzenden Worten, nachdem diese ihn auf das Verschütten von Bier und das Zubodenwerfen der Flasche angesprochen hatte. Anschließend fing er noch an seine Jacke über den Kopf kreisen zu lassen, wodurch die Frau getroffen wurde. Beide Beschuldigte konnten namhaft gemacht werden. Es folgen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Beleidigung.

