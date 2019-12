Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann schlägt auf Passanten ein

Erfurt (ots)

Ein 31-jähriger Deutscher schlug heute Früh auf mehrere Personen am Erfurter Hauptbahnhof ein.

Ein Passant informierte eine Streife der Bundespolizei, weil er von einem Mann am Hauptbahnhof angegriffen und verletzt worden war. Als die Beamten auf dem Bahnhofsplatz eintrafen, sahen sie wie der 31-Jährige auf eine weitere Person einschlug. Die Streife nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam. Bei der Feststellung seiner Identität stellte sich heraus, dass er ohne festen Wohnsitz lebt und erst vor kurzen aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. Nach Ende der polizeilichen Maßnahme durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Circa zwei Stunden später meldeten sich erneut Passanten bei der Bundespolizei, weil auch sie angegriffen worden waren. Bundespolizisten konnten den Täter noch in der Straßenbahnunterführung festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den 31-Jährigen handelt, mit dem sie es zuvor schon zu tun hatten. Bei der anschließenden Übergabe an die Landespolizei wehrte sich der 31-Jährige und griff einen Beamten an. Der Mann wurde daraufhin in die Psychiatrische Klinik des Helios-Krankenhauses eingeliefert.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

