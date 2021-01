Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Sechs unerlaubt aufhältige Personen am Hauptbahnhof Leipzig festgestellt- Fahndungsdruck der Bundespolizei bleibt hoch

Leipzig (ots)

Die Bundespolizei hat gestern sechs Personen am Hauptbahnhof in Leipzig festgestellt, die unerlaubt nach Deutschland einreisten bzw. sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. In fünf Fällen werden Bezüge zur organisierten Schleusungskriminalität geprüft.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen hat die Bundespolizei gestern in drei Fällen insgesamt sechs Personen festgestellt, die keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten.

Ein Vietnamese, den die Beamten am Vormittag im Hauptbahnhof Leipzig feststellten, äußerte unmittelbar ein Asylgesuch. Der 21-Jährige gab an, mittels Lkw nach Deutschland geschleust worden zu sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Einschleusen von Ausländern aufgenommen. Der Vietnamese wurde mit Anlaufbescheinigung zur Ausländerbehörde entlassen.

Am Abend stellte die Beamten im Citytunnel eine vierköpfige Personengruppe fest. Keiner der Männer im Alter von 17, 17, 19 und 26 Jahren verfügte über aufenthaltslegitimierende Dokumente. Sie gaben ebenfalls an, erst kürzlich mit einem Lkw nach Deutschland geschleust worden zu sein. Die Afghanen wurden nach Anzeigenaufnahme ebenfalls mit Anlaufbescheinigung zur Ausländerbehörde entlassen. Die Ermittlungen der Bundespolizei zu Bezügen der organisierten Schleusungskriminalität dauern an.

Ebenfalls gegen Abend stellte die gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (BaZe) noch einen, bereits polizeibekannten 28-jährigen Tunesier fest. Auch er hält sich unerlaubt in Deutschland auf. Die weitere Bearbeitung hat die Polizeidirektion Leipzig übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Yvonne Manger

Telefon: 0341-99799 107

Mobil: 0173-2766341

E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell