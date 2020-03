Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Eine Körperverletzung am Hauptbahnhof Leipzig führte die Bundespolizei zu einem gestohlenen Fahrrad und zu insgesamt vier Strafanzeigen

Leipzig (ots)

Eine Auseinandersetzung zweier Streithähne am Hauptbahnhof in Leipzig heute Morgen, führte die Bundespolizei unter anderem zu einem gestohlenen Fahrrad.

In den frühen Morgenstunden gerieten zwei Männer im Alter von 30 bzw. 34 Jahren in eine zunächst verbale und wenig später in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei erlitt der 34-jährige Deutsche eine Verletzung im Gesicht. Der Wachschutz am Hauptbahnhof musste einschreiten.

Den Wirbel um das Geschehen nutze ein 16-jähriger Syrer, um die Umhängetasche des verletzten Geschädigten zu entwenden und mit dieser zu flüchten.

Mittels Videoaufzeichnung konnte die Bundespolizei jedoch die Fluchtrichtung des Diebes bestimmen und nahm die Verfolgung auf. Nur wenige Minuten später war der Täter gestellt.

Bei sich führte er neben der Tasche des 34-jährigen Deutschen auch ein Fahrrad, welches als gestohlene gemeldet war.

Da der 16-jährige ebenfalls griffbereit ein großes, einseitig geschliffenes Messer mitführte, wurde gegen ihn neben den Strafanzeigen wegen Diebstahls auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Aufgrund seiner Minderjährigkeit wurde der Syrer durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen und gegen 03:30 Uhr seinen gesetzlichen Vertretern übergeben.

Gegen den 30-jährigen Libyer, welcher die Gesichtsverletzung verursachte, wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Yvonne Manger

Telefon: 0341-99799 107

Mobil: 0173-2766341

E-Mail: bpoli.leipzig.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell