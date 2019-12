Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Haftbefehle, Körperverletzungen, Widerstand ge-gen Vollstreckungsbeamte - nur ein kleiner Auszug vom zweiten Adventswochenende

Leipzig (ots)

Bereits am Freitagmittag nahm die Bundespolizei Leipzig einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 25-Jährigen am Bahnhof Leipzig- Plagwitz fest. Der aus Görlitz stammende Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Leipzig mit zwei Haftbefehlen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Da er die rund 1500 Euro Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er für die nächsten 95 Tage in die JVA Leipzig eingeliefert.

Zu mehreren tätlichen Auseinandersetzungen kam es am Samstag kurz nach Mitternacht. Mehrere unbekannte Personen schlugen auf dem Querbahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofes auf vier Geschädigte ein. Noch bevor die Bundespolizei Leipzig vor Ort war, hatten die Tatver-dächtigen bereits den Bahnhof verlassen. Bei der Fahndung nach den Personen stellten die Bundespolizisten eine weitere körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Straßenbahnhaltestelle fest. Zeitgleich trafen auch Beamte der Landespolizei an diesem Ort ein. Gemeinsam wurde die Umgebung nach den Tätern abgesucht. Durch die Landespolizisten konnte ein 19-Jähriger in der Nähe festgenommen werden. Die Bundespolizei Leipzig und die Polizeidirektion Leipzig haben Ermitt-lungsverfahren eingeleitet.

Am Samstag gegen 19 Uhr wurden die Beamten der Bundespolizei zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Personen in das Un-tergeschoß der Promenaden gerufen. Bei der Feststellung der Persona-lien schlug der 29-jährige Leipziger einem Beamten das Diensthandy aus der Hand und wollte zeitgleich einen der Zeugen angreifen. Um seiner Festnahme zu entgehen, versuchte der Leipziger auf die Beamten körperlich einzuwirken. Die Polizisten fesselten ihn und verbrachten ihn zur Wache auf dem Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten noch ein Butterfly-Messer. Die Bundespolizei Leipzig leitete Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und illegalen Waffenbesitz ein. Das Butterfly-Messer wurde beschlagnahmt.

Mit der Festnahme eines 63-jährigen Leipzigers am Montagmorgen endete das zweite Adventswochenende für die Bundespolizei Leipzig. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Verstoß gegen das Waffengesetz mit Haftbefehl gesucht. Da er die 910 Euro Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA Leipzig gebracht. Dort verbüßt er die nächsten 70 Tage seine Strafe.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Leipzig

Pressesprecher

Jens Damrau

Telefon: 0341-99799 106 o. Mobil: 0172/305 12 80

E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell