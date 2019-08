Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Gemeinsame Streifentätigkeit der Bundes- und Landespolizei am Flughafen Leipzig/Halle wieder-aufgenommen

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Zum 1. Juni 2019 wurde die gemeinsame Streifentätigkeit am Flughafen Leipzig Halle wiederaufgenommen. Eine Polizeistreife setzt sich dabei immer aus mindestens einem Beamten der Bundespolizeiinspektion Leipzig und der Polizeidirektion Leipzig zusammen. Grundsätzlich obliegt die Wahrnahme der polizeilichen Luftsicherheitsaufgaben luftseitig der Bundespolizei und landseitig der Polizei des Freistaates Sachsen. Um die Effektivität der Aufgabenerfüllung und den Informationsaustausch sowie die sichtbare Präsenz zu erhöhen, wurde zum 1. April 2012 eine gemeinsame Streifentätigkeit am Flughafen Leipzig/Halle vereinbart. Grundlage dafür bildet die Kooperationsvereinbarung zwischen der Bundespolizeidirektion Pirna und der Polizeidirektion Leipzig zur polizeilichen Zusammenarbeit vom 27. Mai 2009. Aufgrund der Migrationslage und daraus resultierender personeller Konsequenzen mussten die gemeinsamen Streifen zum 1. November 2019 temporär eingestellt werden. Zum 1. Juni 2019 erfolgte die Wiederaufnahme der gemeinsamen Strei-fentätigkeit. Heute begleitet ein Social-Media-Team der Polizei Sachsen eine solche gemeinsame Streife während ihrer Schicht. In Bildern und Texten kom-men Sie dem Arbeitsalltag der Polizisten über Twitter "#polizeisachsen" oder Facebook "PolizeiSachsen" ein Stück näher.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Leipzig

Pressesprecher

Jens Damrau

Telefon: 0341-99799 106 o. Mobil: 0172/305 12 80

E-Mail: bpoli.leipzig.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell