Zittau (ots) - Bundespolizisten aus Ebersbach hatten am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun. Im Rahmen von mobilen und flexiblen Grenzkontrollen stellten sie unter anderem am 13. Dezember 2024 um 09:50 Uhr in Lückendorf einen 46- jährigen Polen fest, in dessen Fahrzeug ein 30-jähriger Inder saß. Da der polnische Aufenthaltstitel des Inders abgelaufen ...

mehr