BPOLI EBB: Gesuchter Dieb für ein Jahr in Haft

Uhyst (BAB 4) (ots) - 01.06.2024 / 20:15 Uhr / Uhyst (BAB 4) Die Bundespolizei stoppte am 1. Juni 2024 auf der Autobahn 4 bei Uhyst einen 30-jährigen per Haftbefehl gesuchten Mann. Der Weißrusse war 2022 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann konnte den offenen Gesamtbetrag in Höhe von 981,00 Euro zahlen und entging so einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Der Mann durfte nach Zahlung des ...

