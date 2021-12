Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schlagring und Einhandmesser am Gürtel

Zittau (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 10. Dezember 2021 auf der Friedensstraße in Zittau um 22:20 Uhr einen tschechischen Kleintransporter. Beim 19-jährigen tschechischen Beifahrer stellten die Beamten einen am Gürtel befestigten verbotenen Schlagring fest. Auf Nachfragen händigte der junge Mann dann noch ein beidseitig geschliffenes Einhandmesser aus, welches er ebenfalls am Gürtel trug. Es handelt sich bei Schlagring und Messer um verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz.

Die Beamten stellten Beides sicher und schrieben eine Anzeige.

