Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Unerfahren und zu schnell = eine gefährliche Mischung

Lustadt (ots)

Gestern Mittag befuhr eine 16-jährige Motorradfahrerin die Karl-Lehr-Straße in Lustadt. In einer Rechtskurve rutschte der nagelneue Hinterreifen ihres Motorrads weg und sie stürzte. Nach ersten Ermittlungen vor Ort fuhr sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Kurve. Mit einem ordentlichen Schock und leichten Verletzungen kam die junge Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

