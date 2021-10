Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus am Bahnhof Wilthen

Wilthen (ots)

Unbekannte Täter haben am Wilthener Bahnhof ein Fenster eines Gebäudes der Deutschen Bahn AG beschädigt und Schmierereien hinterlassen. In der Fensterscheibe befindet sich nun ein ca. 30 Zentimeter großes Loch und an der Wand ein Rattenkopf mit einem Spruch. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

