Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Angetrunkene klettern in Zittau auf Bahnsignale

Zittau (ots)

Drei angetrunkene junge Männer sorgten am Abend des 18. Juni 2020 für die Gefahrenbremsung eines Zuges und einen Polizeieinsatz auf dem Zittauer Bahnviadukt. Laut Zeugenhinweis sollen sich drei Personen lautstark im Gleisbereich des Viaduktes aufhalten und auf Signalmasten klettern. Ein durchfahrender Zug musste halten und für die Nachfolgezüge wurde Langsamfahrt angeordnet. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf die Drei vor Ort nicht mehr an. Doch weit kamen sie nicht. Eine unterstützende Streife des Polizeireviers Zittau konnte sie auf Höhe des Bahnüberganges in der Brückenstraße stellen und an die Bundespolizeikollegen übergeben. Bei den Männern handelt es sich um drei 18- bis 20-jährige Männer aus Libyen, Russland und Somalia. Die Atemalkoholtests zeigten Werte zwischen 0,7 und 1,5 Promille an. Zum Glück wurde niemand durch das leichtsinnige Verhalten der Drei gefährdet oder verletzt. Sie müssen sich jetzt wegen dem unbefugten Gleisaufenthalt verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell