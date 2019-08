Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainer arbeitet unerlaubt in Deutschland - 4320,00 EUR beschlagnahmt

bautzen (ots)

Am 29. August 2019 kontrollierten Beamte der Bundespolizei Ebersbach auf der BAB 4 einen ukrainischen Reisbus. Insasse war unter anderem ein 43-jähriger Ukrainer, welcher angab, sich für zwei Tage Köln angeschaut zu haben. Bei der Nachschau in seinem mitgeführten Koffer fanden die Beamten allerdings Hinweise, dass der Ukrainer unerlaubt in Deutschland gearbeitet hat. Das Auffinden eines größeren Bargeldbetrages erhärtete diesen Verdacht. Darauf angesprochen gab er dann zu, dass er unerlaubt in Deutschland gearbeitet hat. Gegen den Ukrainer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das unerlaubt erworbene Arbeitsentgelt in Höhe von 4320,00 EUR beschlagnahmt.

