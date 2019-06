Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Versteckspiel unter Drogen vor der Polizei

Löbau (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz wollte am 6. Juni 2019 um 23:20 Uhr auf der B 178n / Neusalzaer Straße in Löbau einen Skoda Fabia mit polnischen Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrer gab bei Erkennen des Streifenfahrzeuges unvermittelt Gas und versuchte im Stadtzentrum sich einer Kontrolle zu entziehen. Auf einem Supermarkt-Parkplatz entdeckten die Beamten aber den Skoda, der noch schnell das Fahrlicht ausschaltete. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen. Der Fahrer, ein 35-jähriger Pole, gab zu seinem Verhalten befragt recht nervös an, dass er gerade von der Arbeit käme und schnell nach Hause möchte. Die Bundes- und Landespolizisten der Streife aber hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwilliger Drogenschnelltest brachte Gewissheit herbei. Er reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen.

Die Landespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluß berauschender Mittel ein.

