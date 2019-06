Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Visum und mit falschen Papieren zur Schwarzarbeit

Obercunnersdorf (ots)

Fünf Männer und eine Frau aus der Ukraine sowie eine Rumänin kontrollierte die Bundespolizei am 6. Juni 2019 um kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 178n bei Obercunnersdorf. Die sieben Insassen eines Mercedes Benz Sprinter im Alter zwischen 31 und 43 Jahren waren unterwegs von Prag nach Dresden, Flensburg und Hamburg. Zwei der Männer und die Ukrainerin wollten scheinbar einer nicht genehmigten Erwerbstätigkeit nachgehen. So wurden neue Arbeitssachen, eine falsche slowakische Identitätskarte in einem Schuh der Frau und einige verdächtige Dokumente aufgefunden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen unerlaubter Einreise, unerlaubtem Aufenthalt sowie dem Verdacht der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung. Die drei Ukrainer haben inzwischen Deutschland wieder verlassen.

