Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 54-Jähriger aus ungeklärter Ursache verstorben (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nürtingen (ES): Ein 54-jähriger Mann aus Wendlingen ist am Sonntagmorgen in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Nürtingen aus noch ungeklärter Ursache verstorben. Der Mann war am Abend zuvor, gegen 21.15 Uhr, von Passanten in Wendlingen in stark angetrunkenem Zustand auf der Straße liegend aufgefunden worden. Nachdem eine erste Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort offenbar keine Verletzungen und keine sonstige Indikation für eine ärztliche Versorgung ergeben hatte, wurde der Mann zum Polizeirevier Nürtingen verbracht und bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Nach der erforderlichen Haftfähigkeitsuntersuchung durch einen Arzt wurde der 54-Jährige in einer Zelle beim Polizeirevier untergebracht und während der Nacht regelmäßig überwacht. Bei den Kontrollen ergaben sich nach derzeitigen Erkenntnissen keine Auffälligkeiten. Noch kurz vor sieben Uhr wurde er schlafend und lebend angetroffen. Als der Mann gegen neun Uhr schließlich aus dem Gewahrsam entlassen werden sollte, wurde er tot aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung der näheren Umstände ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Obduktion des Leichnams soll Aufschluss über die Todesursache geben. (ak)

