Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzschilder an der polnischen und tschechischen Grenze gestohlen

Ostritz, Hain, Lückendorf, Jonsdorf, Herrenwalde (ots)

An den kleineren Grenzübergängen und Wanderwegen in Ostritz, Hain, Lückendorf, Jonsdorf und in Herrenwalde haben unbekannte Täter zwischen dem 18. April 2019 und dem 16. Mai 2019 die Hoheitszeichen der Bundesrepublik Deutschland gestohlen.

Die Bundespolizei hat Kontakt zu den Grenzgemeinden aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Schilder richten Sie bitte an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach: 03586 / 76020.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell