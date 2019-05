Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit Kokain-Amphetamin-Gemisch im Reisegepäck

Uhyst (ots)

Einen in Holland zugelassenen PKW kontrollierte die Bundespolizei am 13. Mai 2019 um 17:45 Uhr an der BAB 4 bei Uhyst. Die Insassen, drei polnische Männer im Alter von 25 bis 27 Jahren, kamen aus Richtung Polen und konnten sich ordnungsgemäß ausweisen. Nur mit dem Rucksack, der im Fußraum des nicht besetzten Beifahrersitzes lag, wollte niemand etwas zu tun haben. Die Ursache war schnell gefunden. Darin fanden die Beamten zwei Tütchen und eine Kontaktlinsendose mit einer weißen pulvrigen Substanz und einen zusammengerollten Fünf-Euro-Schein mit weißen Pulveranhaftungen. Laut Drogenschnelltest handelt es sich in allen Fällen um ein Gemisch aus Kokain und Amphetaminen.

Die ca. drei Gramm Drogen wurden beschlagnahmt. Beamte der Bundeszollverwaltung haben den Fall übernommen und ermitteln nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die drei Männer.

