Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fliegende Baustellenwarnlampe

Zittau (ots)

Eine Bundespolizeistreife bemerkte in der Nacht zum 11. Mai 2019 um 02:15 Uhr in der Zittauer Friedensstraße eine durch die Luft fliegende Baustellenlampe. Ein 16-Jähriger aus Zittau hatte als Angehöriger einer kleinen Personengruppe die Warnlampe an einer Baustelle auf die Straße geworfen.

Das Polizeirevier Zittau ermittelt nun gegen den jungen Mann wegen Diebstahls.

