Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbotenes Messer in Türablage kommt teuer zu stehen

Uhyst (ots)

Der 34-jährige ukrainische Fahrer eines Mercedes Benz Sprinter musste am 13. Mai 2019 eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250,00 Euro an Beamte der Bundespolizei zahlen. Er hatte während seiner Kontrolle um 23:50 Uhr auf der Autobahn 4 bei Uhyst in der Türablage ein aufgeklapptes verbotenes Butterfly-Messer liegen. Hierbei handelt es sich um einen verbotenenen Gegenstand, der jederzeit griffbereit als Waffe eingesetzt werden könnte.

Das Messer wurde sichergestellt und gegen den Mann leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

