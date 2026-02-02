Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 17 gesuchte Personen am Wochenende gefasst

Bild-Infos

Download

Görlitz, Ludwigsdorf, Heilbronn, Strahlsund, Bamberg, Deggendorf (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen haben Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende insgesamt 17 gesuchte Personen festgestellt. In vier Fällen lagen Haftbefehle zur Vollstreckung von Urteilen vor.

Ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1.155 Euro durfte er seine Reise fortsetzen.

Ein 33-jähriger aserbaidschanischer Staatsangehöriger wurde von der Staatsanwaltschaft Stralsund wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht. Auch er konnte nach Begleichung der Geldstrafe in Höhe von 586 Euro weiterreisen.

Ein 23-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde von der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen Diebstahls gesucht. Nach Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 453 Euro durfte auch er seine Reise fortsetzen.

Zuletzt wurde ein 42-jähriger polnischer Staatsangehöriger kontrolliert, der aufgrund einer unbezahlten Bußgeldsache von der Staatsanwaltschaft Deggendorf gesucht wurde. Nach Zahlung des Bußgeldes in Höhe von 181 Euro konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Die übrigen 13 Personen wurden überwiegend zur Feststellung einer ladungsfähigen Anschrift gesucht. Nach Ermittlung der erforderlichen Personalien und Anschriften konnten alle ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell