Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Haftbefehle vollstreckt

Görlitz (ots)

Am Sonntag, den 21. Januar 2024, nahm die Bundespolizei zwei Polen (22, 35) und einen Rumänen (34) vorläufig fest. Der 22-jährige Pole sowie der Rumäne wurden bei Kontrollen auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgestellt. Der 22-Jährige wurde im Februar 2023 vom Amtsgericht Bad Homburg wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort zu einer Geldstrafe i.H.v. 540,00 Euro verurteilt. Nach Zahlung vor Ort konnte der Pole weiterreisen. Gegen den 34-jährigen Rumänen erließ die Staatsanwaltschaft Wuppertal einen Strafvollstreckungshaftbefehl. Zuvor wurde der Mann vom Amtsgericht Wuppertal wegen dem Versuch der Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe i.H.v. 2.400,00 Euro verurteilt. Der Mann zahlte und konnte somit die Haftstrafe abwenden. In Görlitz an der Stadtbrücke wurde der 35-jährige Pole kontrolliert. Bei ihm ergab die fahndungsmäßige Überprüfung einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden Außenstelle Gutenbergstraße. Bereits 2019 verurteilte ihn das Amtsgericht Riesa wegen Betrugs zu einer Geldstrafe i.H.v. 2.180,00 Euro. Da der Pole das Geld nicht aufbringen konnte, sitzt er nun seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt ab.

