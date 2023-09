Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von unbekannten Schleusern abgesetzt

Uhyst, Gemeinde Kodersdorf, Görlitz (ots)

Uhyst - Am Mittwoch gegen 12.55 Uhr stellte die Bundespolizei in Uhyst zunächst drei Syrer (18 - 23) in der Pfarrstraße, zeitgleich neun Syrer (18 - 35) mit einem zwölfjährigen syrischen Kind am Bahnhaltepunkt auf der Bautzener Straße fest. Später gegen 14.20 Uhr wurden abermals acht Syrer (14 - 23) am Haltepunkt in Gewahrsam genommen.

Kodersdorf - Ungefähr zu gleichen Zeit wurden in Kodersdorf, Straße der Einheit, fünf Syrer (21- 31) und wenig später im Ortsteil Wiesa, An der Gärtnerei, vier Syrer (18-35) aufgegriffen und zur Dienststelle mitgenommen.

Görlitz - Gegen 20.00 Uhr informierte ein Bürger eine Bundespolizeistreife darüber, dass er an einer Tankstelle in der Nieskyer Straße vermeintliche Migranten gesehen habe. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den beiden Personen um einen 17-Jährigen und einen 26-Jährigen aus Syrien.

Zumindest mit Blick auf die in Uhyst Aufgegriffenen ist davon auszugehen, dass es sich um Geschleuste handelt, die möglicherweise gemeinsam transportiert und anschließend von ihren Schleusern abgesetzt wurden. Bis auf das Duo, welches an der Tankstelle festgestellt und mittlerweile nach Polen zurückgeschoben wurde, sind diese Personen von Erstaufnahmeeinrichtungen übernommen worden.

