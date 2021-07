Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einzug in die Justizvollzugsanstalt

B 115, Niesky (OT Ödernitz) (ots)

Am Sonntagabend (18. Juli 2021) nahmen Bundespolizisten einen 35-jährigen Polen fest. Die Beamten kontrollierten auf der B 115 Höhe Abzweig Ödernitz (Ortsteil von Niesky) einen polnischen Pkw Citroen.

Zum Erstaunen der Beamten gab der 35-jährige Fahrer sofort an, dass er keinen Führerschein besitzt. Doch das war nicht die einzige Überraschung, denn die Überprüfung des Polen ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz Zweigstelle Bautzen. Diesem lag ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Bautzen zugrunde. Demzufolge hatte der 35-Jährige noch eine offene Geldstrafe in Höhe von knapp 1000,00 Euro zu begleichen. Da der Pole nicht zahlen konnte, musste er ersatzweise seine 50-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt antreten.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ebenfalls eingeleitet.

