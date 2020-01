Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Crystal in der Brieftasche ertappt

Görlitz (ots)

Am Montagnachmittag hat die Bundespolizei einen Mann aus Zittau mit Rauschgift ertappt. Der 43-Jährige war gestern gegen 16.45 Uhr im Görlitzer Bahnhof angetroffen worden. Zunächst fanden sich in seinem Rucksack so genannte Longpapers. Später wurden Cliptütchen in dessen Brieftasche entdeckt. Bei der in den Tütchen enthaltenen Substanz handelt es sich einer ersten Überprüfung zufolge um 1,8 Gramm Crystal. Der Stoff wurde sichergestellt, der Fall an das Polizeirevier Görlitz übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 66 11 0

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell