Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schwarzarbeit - 3.500 Euro Lohn beschlagnahmt

Görlitz (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 7. August 2019 gegen Mittag auf der Autobahn 4 bei Görlitz eine 47-jährige Frau aus der Ukraine. Sie war als Mitfahrerin in einem Transporter mit polnischer Zulassung auf dem Weg in ihre Heimat.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, nach denen sie über einen längeren Zeitraum in Rheinland-Pfalz als Pflegekraft gearbeitet hatte. Zudem entdeckten die Beamten über 4.200 Euro, die zum Teil im Reisegepäck versteckt waren.

Sie wurde folglich wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt, der mutmaßlich unerlaubt erlangte Lohn in Höhe von 3.500 Euro wurde beschlagnahmt.

Das weitere ausländerrechtliche Verfahren, welches mit einer Ausweisung und einer Einreisesperre enden dürfte, übernahm die zuständige Ausländerbehörde.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_pir

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell