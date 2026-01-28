PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Pirna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Pirna

BPOLD PIR: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Pirna

Ein Dokument

Pirna (ots)

Die monatlichen Feststellungen der Bundespolizeidirektion Pirna zu unerlaubt eingereisten Personen in den Jahren 2021 bis Dezember 2025 können der angefügten Pressemitteilung entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Pirna
Pressestelle
Telefon: 03501 795-7021
E-Mail: presse.pirna@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Pirna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Pirna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Pirna
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Pirna
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren