Bundespolizeidirektion Pirna

BPOLD PIR: 3 Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts der Urkundenfälschung

Markleeberg/ Leipzig/ Halle (ots)

Bei einer gemeinsamen Einsatzmaßnahme der GEG Bohemia der Bundespolizei und der Polizeidirektion Leipzig wurden drei Person festgestellt, die sich mit gefälschten Dokumenten illegal in Deutschland aufgehalten haben sollen.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Bohemia (GEG Bohemia) setzt sich aus Mitarbeitern der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle, der Polizeidirektion Leipzig und der Stadtverwaltung Leipzig zusammen. Ziel der Kooperation ist hier die effektive Bekämpfung der Schleusungskriminalität.

Die GEG Bohemia führt aktuell im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des unerlaubten Aufenthaltes gegen einen in Markleeberg wohnhaften Beschuldigten. Der Beschuldigte steht im Verdacht, mittels eines gefälschten Dokumentes einen Aufenthalt im Bundesgebiet begründet zu haben, obwohl er hierfür nicht berechtigt gewesen wäre.

Am gestrigen Tage (04.06.2019) durchsuchten Beamte der Bundespolizei und der Landespolizei eine Wohnung in Markleeberg. Dabei wurde der eigentlich Gesuchte zwar nicht angetroffen, dafür aber drei moldauische Staatsangehörige (1 x weiblich, 2 x männlich im Alter von 32-46 Jahren), die nicht in Zusammenhang mit den ursprünglichen Ermittlungen standen, bei denen aber offensichtlich gefälschte rumänische Ausweisdokumente aufgefunden wurden. Alle drei Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Leipzig Haftantrag stellte, ordnete der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des unerlaubten Aufenthalts gegen alle Beschuldigten an.

