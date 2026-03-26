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BPOLP Potsdam: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei an gewaltbelasteten Bahnhöfen

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Potsdam (ots)

Die Bundespolizei verstärkt vom 27. bis 29. März 2026 erneut ihre Präsenz an mehr als zehn Großstadtbahnhöfen in Deutschland und knüpft hiermit an den Einsatzerfolg der vergangenen Maßnahmen an. Abermals rücken hierbei insbesondere die Bahnhöfe in den Fokus, die immer wieder durch eine erhöhte Zahl von Gewaltdelikten auffallen.

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