Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Einbruch in Goldfuß-Museum - Fossilien und weitere Exponate entwendet - Bonner Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in das Goldfuß-Museum in Bonn-Poppelsdorf. Noch unbekannte Täter entwendeten aus den im Institut für Geologie der Universität Bonn in der Nußallee gelegenen Räumlichkeiten Fossilien und weitere Exponate. Die Ermittler bitten um Hinweise möglicher Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ereignete sich die Straftat während der Renovierung des Institutes in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Zu Beginn der Arbeiten am 01.12.2023 wurden die Ausstellungsvitrinen in den Räumlichkeiten des Museums mit einer hölzernen Einfassung versehen. Am 29.07.2026 wurden diese Holzverschalungen entfernt und dahinter Beschädigungen festgestellt. Insgesamt 25 Vitrinen wurden aufgebrochen. Aus ihnen fehlen darin ausgestellte Fossilien und andere Exponate.

Wie die unbekannten Täter in das Gebäude gelangten, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An den Zugangstüren wurden keine Aufbruchspuren festgestellt.

Die nach der Feststellung der Tat alarmierte Bonner Polizei nahm den Tatort auf. Nach der Spurensuche und -sicherung durch Spezialisten des Erkennungsdienstes übernahm das Kriminalkommissariat 13 die weiterführenden Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Sie fragen: Wer hat im Zeitraum zwischen dem 01.12.2023 und dem 29.07.2026 an dem Museum Goldfuß verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Die Universität Bonn veröffentlicht auf ihrer Website unter dem Link https://www.uni-bonn.de/gestohlene-fossilien Fotos ausgewählter entwendeter Fossilien und Exponate.

Wer kann Hinweise zum Verbleib der dort gezeigten Objekte geben? Wo sind diese angeboten worden?

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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