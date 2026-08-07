Polizei Bonn

POL-BN: Nach Einbruch in Geschäft im Bonner Zentrum: Einsatzkräfte stellten Tatverdächtigen - 46-Jähriger nach Festnahme in Haft

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (06.08.2026) gelang Polizeibeamtinnen und -beamten der Bonner City-Wache nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Fußgängerzone im Bonner Zentrum die vorläufige Festnahme eines polizeibekannten 46-Jährigen.

Gegen 02:40 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf den Einbruch in ein Geschäft auf der Sternstraße. Der Täter habe die Schaufensterscheibe eingeschlagen und den Verkaufsraum betreten. Anschließend sei er mit dem Diebesgut von der Tatörtlichkeit in Richtung Friedensplatz davongegangen. Umgehend alarmierte Streifenwagenbesatzungen der City-Wache konnten daraufhin in der Fußgängerzone eine männliche Person feststellen, die der angegebenen Täterbeschreibung entsprach. Da sich ein Tatverdacht gegen den Mann vor Ort verifizieren ließ, wurde er vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Der wohnungslose Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach unter anderem wegen Eigentumsdelikten, Sachbeschädigungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der 46-Jährige am Freitag (07.08.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen gegen den Mann, die beim Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei geführt werden, dauern weiter an.

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