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Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Ladendieb - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Er soll am 12.03.2026 ein hochpreisiges Parfüm in einer Parfümerie in der Bonner Innenstadt entwendet haben. Der Tatverdächtige wurden dort von der Videoüberwachungsanlage aufgenommen.

Bilder des Mannes sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/207528 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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